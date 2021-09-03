Астрологиня назвала найбільш боязкі знаки зодіаку

Не всім дано бути сміливими і відважними, люди часто бояться всього і вся.

Хтось назве такий стан боягузтвом, хтось — боязкістю, в будь-якому разі кожному з нас відомі ситуації, в яких ми побоялися вступити так, як хотіли. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш боязкі знаки зодіаку.

Рак (22.06 – 22.07)

Раків можна називати боязкими — вони просто не люблять і не вміють ризикувати, тому не роблять цього без крайньої необхідності. З боку це іноді може мати вигляд як боягузтво, але насправді йдеться про розумну обережність, яку представники знака демонструють досить часто. Розраховувати на те, що вони підуть штурмувати барикади, не доводиться, так що потрібно сприймати їх такими, якими вони є — обачними, розважливими і — боязкими.

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Діва (22.08 – 23.09)

Діви не лізуть в бійку, якщо не впевнені, що це не буде вигідно особисто їм: вони бувають сміливими, коли розуміють, що отримають в результаті, в інших же випадках відходять вбік і чекають, коли все владнається само собою або за активного сприяння інших людей. Сміливість, на думку представників знака, є розкішшю, яку практична людина не завжди може собі дозволити. Це той випадок, коли група туристів віддасть перевагу обійти Еверест замість того, щоб штурмувати гору.

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Терези (24.09 – 23.10)

Терези, незважаючи на масу їхніх позитивних якостей, теж полохливі, а якщо говорити більш точно, — боязкуваті. Можливо, всьому виною коливання, яким вони піддаються на перманентній основі, але, якщо щось трапиться щось неприємне, на їхню підтримку розраховувати, на жаль, важко: так, навіть якщо ви спіткнетеся і впадете, представники знака, які йшли з вами поруч, будуть стояти і думати, допомагати вам піднятися чи ні. Їхні внутрішні терези урівноважаться тільки тоді, коли вам допоможе випадковий перехожий.

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