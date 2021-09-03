Народні прикмети, обряди і звичаї 3 вересня

Ранком чути запах сажі — надвечір збереться велика злива.
3 вересня віряни та церква вшановують пам'ять апостола вiд 70-ти Фадея, мучениці Васси та її чад: Феогнiя, Агапiя i Писта, преподобного Аврамiя Працелюбного, Печерського, в Ближнiх печерах.
3 вересня: церковне свято
Тадей Едеський — ранньохристиянський святий, учень Івана Хрестителя, один із 70 апостолів Ісуса Христа. Святий Тадей Едеський народився у сирійському місті Едесі і походив з єврейського роду. Коли прибув до Єрусалима — став учнем Івана Хрестителя і прийняв хрещення та покаяння. Згодом вибраний одним із 70 апостолів Ісуса Христа. Після Христового вознесіння Тадей повернувся до рідного міста. Опісля проповідував християнство в Месопотамії і Фінікії, де і помер.
3 вересня: народні традиції
Цього дня казали "На Тадея селянин не журився — в хаті хлібець завівся". Жінки 3 вересня збиралися вечорами в будинку у який-небудь вдови, приносили з собою роботу і коротали час в бесідах і праці.
3 вересня: що категорично не можна робити
- смітити грошима;
- робити необдумані покупки;
- ходити в гості;
- слухати поради з боку.
3 вересня: що варто зробити
Раніше цього було заведено прибирати льон на Тадея. Тим більше що шанувалася пам’ять мучениці на ім'я Васса Казали: "Баба Василина про льон дбає". Льон спочатку стискали і розкладали на луках – з нього повинна була вийти зайва волога, що зробило б сам льон дуже гнучким і м’яким. Згодом льон використовували для виробництва одягу.
3 вересня: народні прикмети
- Якщо осінь багата на гриби — зима буде тепла.
- Якщо коло буряків багато сухої гички — осінь буде тепла й суха.
- Ранком чути запах сажі — надвечір збереться велика злива.
Читайте також:
- Ретроградний Плутон: дата і вплив
- Ретроградний Юпітер 2021: що варто зробити та чого слід уникати
- Меркурій припинив бути ретроградним: що варто зробити та чого уникати