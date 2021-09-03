Народні прикмети, обряди і звичаї 3 вересня

Ранком чути запах сажі — надвечір збереться велика злива.

3 вересня віряни та церква вшановують пам'ять апостола вiд 70-ти Фадея, мучениці Васси та її чад: Феогнiя, Агапiя i Писта, преподобного Аврамiя Працелюбного, Печерського, в Ближнiх печерах.

3 вересня: церковне свято

Тадей Едеський — ранньохристиянський святий, учень Івана Хрестителя, один із 70 апостолів Ісуса Христа. Святий Тадей Едеський народився у сирійському місті Едесі і походив з єврейського роду. Коли прибув до Єрусалима — став учнем Івана Хрестителя і прийняв хрещення та покаяння. Згодом вибраний одним із 70 апостолів Ісуса Христа. Після Христового вознесіння Тадей повернувся до рідного міста. Опісля проповідував християнство в Месопотамії і Фінікії, де і помер.

3 вересня: народні традиції

Цього дня казали "На Тадея селянин не журився — в хаті хлібець завівся". Жінки 3 вересня збиралися вечорами в будинку у який-небудь вдови, приносили з собою роботу і коротали час в бесідах і праці.

3 вересня: що категорично не можна робити

смітити грошима;

робити необдумані покупки;

ходити в гості;

слухати поради з боку.

3 вересня: що варто зробити

Раніше цього було заведено прибирати льон на Тадея. Тим більше що шанувалася пам’ять мучениці на ім'я Васса Казали: "Баба Василина про льон дбає". Льон спочатку стискали і розкладали на луках – з нього повинна була вийти зайва волога, що зробило б сам льон дуже гнучким і м’яким. Згодом льон використовували для виробництва одягу.

3 вересня: народні прикмети

Якщо осінь багата на гриби — зима буде тепла.

Якщо коло буряків багато сухої гички — осінь буде тепла й суха.

Ранком чути запах сажі — надвечір збереться велика злива.

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