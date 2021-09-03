Народные приметы, обряды и обычаи 3 сентября

Утром слышен запах сажи — под вечер соберется большой ливень.
3 сентября верующие и церковь почтили память апостола от 70-ти Фаддея, мученицы Вассы и ее чад: Феогния, Агапия и Писта, преподобного Аврамия Трудолюбивого, Печерского, в Ближних пещерах.
3 сентября: церковный праздник
Фаддей Эдесский — раннехристианский святой, ученик Иоанна Крестителя, один из 70 апостолов Иисуса Христа. Святой Фаддей Эдесский родился в сирийском городе Эдессе и происходил из еврейского рода. Когда прибыл в Иерусалим — стал учеником Иоанна Крестителя и принял крещение и покаяние. Впоследствии избран одним из 70 апостолов Иисуса Христа. После Христова вознесения Фаддей вернулся в родной город. После проповедовал христианство в Месопотамии и Финикии, где и умер.
3 сентября: народные традиции
В этот день говорили "На Фаддея крестьянин не сокрушался — в доме хлебец завелся". Женщины 3 сентября собирались по вечерам в доме у какой-нибудь вдовы, приносили с собой работу и коротали время в беседах и труда.
3 сентября: что категорически нельзя делать
- сорить деньгами;
- совершать необдуманные покупки;
- ходить в гости;
- слушать советы со стороны.
3 сентября: что стоит сделать
Ранее в этом было принято убирать лен на Фаддея. Тем более что почиталась память мученицы по имени Васса Говорили: "Баба Василиса о лене заботится". Лен сначала сжимали и раскладывали на лугах — из него должна была выйти лишняя влага, что сделало бы сам лен очень гибким и мягким. Впоследствии лен использовали для производства одежды.
3 сентября: народные приметы
- Если осень богата на грибы — зима будет теплая.
- Если круг свеклы много сухой ботвы — осень будет теплая и сухая.
- Утром слышен запах сажи — под вечер соберется большой ливень.
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