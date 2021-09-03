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Астрологический прогноз на 3 сентября

Астрологический прогноз на 3 сентября

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

акие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Прогноз дня: серьезные дела лучше отложить на другой день, нынешний чреват пустой тратой энергии, что не позволит достичь хоть сколько-нибудь весомого результата. Стоит также отказаться от крупных покупок – впоследствии вы о них пожалеете. 

Символ дня: лягушка-путешественница.

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Число дня: 8. 

Цвет дня: цвет морской волны. 

Камни дня: жадеит, желтый нефрит, хризопраз. 

За какую часть тела отвечает: бедра. 

Болезни дня: необходимо снизить физические нагрузки, которые могут привести к травмам ног, особенно – бедер, в противном случае их придется долго лечить. 

Слова дня: вперед, к новым целям! 

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: вспыхнувшая в этот день ссора с близким человеком может трансформироваться в длительный конфликт. 

Мистика дня: день благоприятен для изготовления талисманов и амулетов. 

Табу дня: нельзя бывать в темное время суток в малолюдных и плохо освещенных местах. 

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются сильные духом люди, которым под силу любые испытания. 

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