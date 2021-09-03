Астрологический прогноз на 3 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
акие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: серьезные дела лучше отложить на другой день, нынешний чреват пустой тратой энергии, что не позволит достичь хоть сколько-нибудь весомого результата. Стоит также отказаться от крупных покупок – впоследствии вы о них пожалеете.
Символ дня: лягушка-путешественница.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 8.
Цвет дня: цвет морской волны.
Камни дня: жадеит, желтый нефрит, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: бедра.
Болезни дня: необходимо снизить физические нагрузки, которые могут привести к травмам ног, особенно – бедер, в противном случае их придется долго лечить.
Слова дня: вперед, к новым целям!
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: вспыхнувшая в этот день ссора с близким человеком может трансформироваться в длительный конфликт.
Мистика дня: день благоприятен для изготовления талисманов и амулетов.
Табу дня: нельзя бывать в темное время суток в малолюдных и плохо освещенных местах.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются сильные духом люди, которым под силу любые испытания.
Читайте также: Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно избегать конфликтов