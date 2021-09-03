Рейтинг Байдена обвалился после событий в Афганистане

Деятельность Байдена на посту главы государства одобрили только 43 % опрошенных.

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев за последний месяц снизился.

Об это свидетельствуют данные опроса социологической службы Marist Institute при поддержке радио NPR и телепрограммы PBS NewsHour.

Деятельность Байдена на посту главы государства одобрили только 43 % опрошенных (49 % месяц назад - ред.). Количество недовольных работой президента выросло – 51% по сравнению с 44% месяцем ранее.

Число респондентов, которые категорически не одобряют деятельность главы Белого дома выросло более чем на десять процентных пунктов – 41% против 30% месяцем ранее.

Данные опроса отражают реакцию респондентов на события в Афганистане. Также опрошенным предложили назвать президента, который по их мнению, несет главную ответственность за провал политики США в этой стране. Наибольшее количество голосов получил Джордж Буш-младший - 36%, Байден с 21% занял второе место, Барак Обама - третье (15%).

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Опрос был проведен с 26 по 31 августа, в нем приняли участие 1241 совершеннолетний житель США, статистическая погрешность составляет 3,8 процентных пункта.

Стоит отметить, что после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны были и оставили страну до 31 августа.

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