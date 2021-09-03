Покорение Красной планеты: американский аппарат добыл первый образец грунта с Марса

Покорение Красной планеты: американский аппарат добыл первый образец грунта с Марса

Он просверливает выбранный образец и извлекает из него материал, который затем попадает в резервуар и хранится внутри ровера.

Марсоход Perseverance добыл первый образец грунта с Марса.

Об этом информирует лаборатория реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"Первые изображения, переданные на землю, показывают, что неповреждённый образец находится в резервуаре после извлечения", — говорится в сообщении NASA.

NASA

Perseverance оснащён системой сбора и хранения образцов грунта, которая использует технологию ударно-вращательного бурения. С помощью сверла, прикреплённого к роботизированной "руке" длинной 2 метра Perseverance просверливает выбранный образец и извлекает из него материал, который затем попадает в резервуар и хранится внутри ровера.

В будущем собранные в ходе миссии ровера на Марсе образцы будут доставлены на Землю.

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Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Основная задача марсохода - поиск признаков жизни на Красной планете. Ровер исследует геологию и климат Марса, чтобы определить, возможна ли в будущем колонизация планеты людьми.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который НАСА отправило для изучения Красной планеты.

Напомним, первая попытка взять образец горных пород на Марсе, которую сделал аппарат NASA Perseverance закончилась неудачей.

Добавим, ранее ученые впервые в истории разработали карту недр Марса. Его ядро занимает около половины внутренней части планеты — гораздо больше, чем ожидали ученые.

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