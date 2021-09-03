Рейтинг Байдена обвалився після подій в Афганістані

Діяльність Байдена на посаді глави держави схвалили тільки 43% опитаних.

Рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена серед американців за останній місяць знизився.

Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Marist Institute при підтримці радіо NPR і телепрограми PBS NewsHour.

Діяльність Байдена на посаді глави держави схвалили тільки 43% опитаних (49% місяць тому — ред.). Кількість незадоволених роботою президента зросла — 51% в порівнянні з 44% місяцем раніше.

Число респондентів, які категорично не схвалюють діяльність глави Білого дому зросла більш ніж на десять процентних пунктів — 41% проти 30% місяцем раніше.

Дані опитування показують реакцію респондентів на події в Афганістані. Також опитаним запропонували назвати президента, який на їхню думку, несе головну відповідальність за провал політики США в цій країні. Найбільшу кількість голосів отримав Джордж Буш-молодший — 36%, Байден з 21% посів друге місце, Барак Обама — третє (15%).

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Опитування було проведено з 26 по 31 серпня, в ньому взяли участь 1241 повнолітній житель США, статистична похибка складає 3,8 процентних пунктів.

Варто відзначити, що після 15 серпня терористичний рух "Талібан" захопило всі великі міста Афганістану, в тому числі і Кабул. У зв'язку з цим США і інші країни були змушені активізувати евакуацію своїх громадян. Ситуація в Афганістані погіршилася після того, як США стали виводити свої війська, які повинні були і залишили країну до 31 серпня.

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