3 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Древние считали, если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, такая же погода будет весь следующий месяц.

Какой сегодня день

В пятницу, 3 сентября, в мире отмечают День небоскреба. В Катаре в этот день празднуют День провозглашения независимости от Великобритании (1971), в Китайской Народной Республике — День Победы в китайской народной войне сопротивления японским захватчикам и Победы во Второй мировой войне (Капитуляция Японии перед США за день до этого 2 сентября 1945), в Сан-Марино — День Республики, в Молдове — День Национальной армии, на Тайване — День вооруженных сил, в Тунисе — День памяти, в Канаде — День памяти ветеранов торгового флота, в Австралии — День флага, в Великобритании день торгового флота.

Памятные даты 3 сентября

1189 — Ричард Львиное Сердце короновался на английский престол как Ричард I.

1609 — английский мореплаватель Генри Гудзон открыл гавань, вокруг которой впоследствии возник Нью-Йорк.

1838 — в Киеве открыли Институт благородных девиц.

1864 — в Стокгольме мощный взрыв уничтожил лабораторию Альфреда Нобеля. При этом погиб его младший брат Эмиль. Через три года Альфред Нобель получил патент на открытие динамита.

1912 — в Великобритании начал работу первый в мире консервный завод.

1914 — американка Мэри Фелпс Джекобс изобрела бюстгальтер.

1953 — вступила в силу Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

1959 — японская корпорация "Сони" начала выпуск транзисторных радиоприемников.

Церковный праздник сегодня 3 сентября

3 августа православная церковь чтит память святого Фаддея — апостола от семидесяти (так называли учеников Иисуса Христа, не входящих в число близких, а также учеников двенадцати апостолов). Фаддей родился в сирийском городе Эдессе. Придя однажды в Иерусалим на праздник, он услышал проповедь Иоанна Предтечи и принял от него крещение в Иордане. Позже, встретив Иисуса, он стал его учеником. После казни Христа и его воскресение апостол Фаддей отправился проповедовать в Сирию и Месопотамию.

В своем родном городе Эдессе он обратил в христианство князя Авграря, многих простых людей и даже жрецов. Проповеди Фаддея часто сопровождались чудесами — тот же Авгарь странным образом излечился от проказы. Князь Авгарь хотел наградить апостола Фаддея дарами, но тот отказался и пошел с проповедью в другие города, обращая многих язычников в христианскую веру. Дойдя с проповедью к финикийского города Вирита (Бейрута), он основал там Церковь и в том же городе мирно скончался 44 года.

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Что нельзя делать в этот день

Нельзя слушать чужие советы

Нельзя утром отправляться в дорогу

Нельзя пить алкоголь

Приметы на 3 сентября

На Фаддея было принято убирать лен. Наблюдали в этот день за погодой. Если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, то того же можно ожидать еще на четыре недели вперед.

Много паутины — к теплу.

На Фаддея сухо — весь сентябрь будет без дождей.

Много желудей уродилось к этому дню — на Рождество будет много снега.

Мыши зерно воруют — к холодной и снежной зиме.

Куры линяют — зима будет теплой.

Верхушки берез пожелтели — к ранней осени. Если дерево снизу желтеть начало, то "бабье лето" длинным будет.

pixabay.com

Именины 3 сентября

День ангела (именины) сегодня, 3 сентября, отмечают: Александр, Игнатий, Марфа, Павел, Фаддей.

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