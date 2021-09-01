Стало известно, когда в Украину придет бабье лето: даты

В начале осени погода порадует украинцев теплом.

Бабье лето в сентябре 2021 года, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, наступит дважды. Об этом он написал в Facebook.

"Кто-то пишет, что у нас в сентябре будет два бабьих лета, да два, только не тогда, когда придет тепло. Бабье лето с цифр не сходит", — пишет синоптик.

По словам Горбаня, первое, "молодое" бабье лето продолжается, начиная с Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа по 11 сентября. А "старое", второе бабье лето — с 11 по 18 сентября.

"Если молодое с дождями, старое — сухое и наоборот. Не бывает, чтобы оба были с дождями или оба сухие... А то у нас пишут и в октябре, пришло тепло — значит это бабье лето", — уточнил Горбань.

Напомним, Леонид Горбань поделился с ТСН.ua своим прогнозом относительно погоды осенью, Осень этого года будет преимущественно холодной и дождевой:

в сентябре: 1-2 числа будет сухо и жарко, 3-5 — дожди, 7-10 — светло, тепло, 11-12 — дожди, 13-17 — светло, тепло, но ветрено, 18 — дождь, 19-23 — сухо, 24-25 — дожди, 26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.

в октябре 1-4 — холодно, мрачно, 5-6 и 8-10 — дожди, 11-19 — пасмурно, холодно, 14 — заморозки, 20 22-23 и 26 октября — дожди, 27 и до конца месяца будет сухо, но холодно.

в ноябре 1-4 — пасмурно, дожди, 4-15 — холодно, ночные заморозки, 8-10 — дожди и мокрый снег, 14 — снег, 16 и до конца месяца — мороз, 20, 24, 25 — снег.

Справка

Бабьим летом называют теплую и сухую погоду осенью, связанную с антициклоном. Бабье лето бывает во многих странах с умеренным климатом.

В Украине бабье лето обычно наступает 28 августа, называется "молодое бабье лето" и продолжается до 11 сентября.

После него начинается "старое бабье лето" — это вторая половина сентября — начало октября.

Напомним, что в этом году лето выдалось очень жарким. Так, ученые зафиксировали, что июль 2021 стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений. Это свидетельствует об изменениях климата.

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