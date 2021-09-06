День ангела 7 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 7 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день отмечают только мужские именины.

День ангела — это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 7 сентября празднуют: Владимир, Иван, Моисей.

Мужские именины

Владимир

Значение имени Владимир образуется из двух корней явно родственных со старонемецкого языка, а по некоторым теориям и более ранней индоевропейской основы языков. Значение имени Владимир — "большая сила" или "большая власть".

На работе Владимир — трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любит спешки. Отношения с сотрудниками у Владимира хорошие и часто даже дружеские, но это больше такой стиль общения. По настоящему в близкий круг людей Володи попасть крайне сложно.

В семье Владимир — оплот спокойствия. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью. Редко расстается, поскольку это не в его стиле, но бывают исключения. От него не нужно ожидать океана страсти, а скорее надежного партнера. Детей любит, но в основном заниматься имя придется все же жене Владимира.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван — идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Моисей

Существует несколько версий происхождения имени Моисей. Первый вариант — библейский, и в переводе с еврейского языка это имя означает "извлеченный из воды". Если считать, что Моисей берет начало в древнем Египте, тогда оно переводится как "дитя".

Мужчинам с именем Моисей свойственны такие черты характера, как прямолинейность, честность, справедливость, резкость, самоуверенность, обидчивость, лидерство, непредсказуемость, трудолюбие и настойчивость. Главной положительной чертой всех носителей имени Моисей можно считать их способность контролировать эмоции и чувства. Также между преимуществ решимость и готовность брать на себя ответственность за все действия. Моисей плохо относится к людям, которые боятся принимать важные решения, избегают ответственности и не держат обещаний. А еще носители этого имени избегают общения с корыстными людьми.

Моисей – это всегда хороший друг, преданный товарищ, отличный отец и примерный муж. Это человек, которому все под силу.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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