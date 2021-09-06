День ангела 7 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 7 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 7 вересня святкують: Володимир, Іван, Мойсей.

Чоловічі іменини

Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів явно споріднених зі старонімецькою мовою, а за деякими теоріями і більш ранній індоєвропейської основі мов. Значення ім'я Володимир – "велика сила" або "велика влада".

На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають по дрібницях. Сумлінний, але не любить поспіху. Стосунки зі співробітниками у Володимира хороші і часто навіть дружні, але це більше такий стиль спілкування. По справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно.

У родині Володимир – оплот спокою. Не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю. Рідко розлучається, оскільки це не в його стилі, але бувають винятки. Від нього не потрібно очікувати океану пристрасті, а скоріше надійного партнера. Дітей любить, але здебільшого займатися ім'я доведеться все ж дружині Володимира.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий".

Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. У бізнесі легко вирішують організаційні питання, впевнено почуваються в оточенні творчих людей. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. Їхнє серйозне ставлення до роботи викликає повагу колег і керівництва.

У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько. Він ретельно підходить до вибору коханої. Зазвичай Іван – ідеальний батько, хоча іноді надмірно балує дітей.

Мойсей

Існує кілька версій походження імені Мойсей. Перший варіант – біблейський, і у перекладі з єврейської мови воно означає "витягнутий з води". Якщо вважати, що це ім'я походить зі стародавнього Єгипту, тоді воно перекладається як "дитя".

Чоловікам з ім'ям Мойсей властиві такі риси характеру, як прямолінійність, чесність, справедливість, різкість, самовпевненість, образливість, лідерство, непередбачуваність, працьовитість і наполегливість. Головною позитивною характеристикою всіх носіїв імені Мойсей можна вважати їхню здатність тримати під контролем емоції і почуття. Також поміж переваг рішучість і готовність брати на себе відповідальність за всі дії. Мойсей погано ставиться до людей, які бояться ухвалювати важливі рішення, уникають відповідальності, і не тримають обіцянок. А ще носії цього імені уникають спілкування з корисливими людьми.

Мойсей – це завжди гарний друг, відданий товариш, чудовий батько і зразковий чоловік. Це людина, якій все до снаги.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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