Ім'я Володимир та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

7 вересня носії імені Володимир святкують іменини.

Значення і походження імені Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів явно споріднених зі старонімецькою мовою, воно означає "велика сила" або "велика влада". Первісно ім'я Володимир було язичницьким, але згодом воно було включене Церквою до християнських переліків імен, оскільки його носили князь Київський Володимир Святославович, що хрестив Русь і був згодом проголошений святим.

Форми імені Володимир

Володя, Володечка, Володимирко, Вова, Вовчик.

Володимир – характер та доля

Володя в дитинстві

У дитинстві Володя зростає гарним та активним хлопчиком. Він дуже здібний хлопчик, і тут головне не упустити цей від природи талант. Має здібності в навчанні, володіє гарними лідерськими якостями. У навчанні легко даються як точні, так і гуманітарні науки.

Доросле життя

Гарно розвинені лідерські якості допомагають Володимиру і у дорослому житті. Лідерство в поєднанні з допитливістю і широтою поглядів роблять Володимира чудовим стратегом. Нерідко його успіхи здаються випадковими, але насправді за ними стоїть копітка робота.

На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають по дрібницях. Сумлінний, але не любить поспіху. Стосунки зі співробітниками у Володимира хороші і часто навіть дружні, але це більше такий стиль спілкування. По-справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно.

Тайна імені Володимир / Pexels

Кохання, сексуальність, шлюб

У родині Володимир – оплот спокою. Він не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю. Рідко розлучається, оскільки це не в його стилі, але бувають винятки. Від нього не потрібно очікувати океану пристрасті, а скоріше надійного партнера. Дітей любить, але здебільшого займатися ім'я доведеться все ж дружині Володимира.

Володимир швидко закохується і зазвичай готовий заради своєї партнерки на все. Він часто ідеалізує її. Потім, коли він розуміє, що його обраниця не відповідає його уявленням про неї, він сильно розчаровується. Одружується Володимир зазвичай пізно. Йому складно зробити остаточний вибір, хоча його почуття можуть бути дуже сильними. Володимир довго коливається, перш ніж зробити своїй партнерці пропозицію.

Сумісність з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Володимира з іменами: Агнія, Амалія, Ангеліна, Вероніка, Грета, Інеса, Ірина, Клара, Христина, Ліна, Марія, Марина, Ніна, Римма, Софія, Тетяна, Елеонора.

Найменша ймовірність міцних взаємин у Володимира з іменами: Аліна, Альбіна, Анфіса, Катерина, Карина, Лариса, Любов, Мирослава, Олександра, Олена, Сніжана, Таїсія, Тамара, Уляна, Ельвіра, Яна.

Володимир в любові / pixabay.com

Іменини Володимира

Іменини Володимира 2021 року за православним календарем святкують 31 січня, 10 лютого, 7 березня, 6 квітня, 20 червня, 27-28 липня, 27 серпня, 7 вересня, 17 жовтня і 5 листопада.

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