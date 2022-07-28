Росія накрила вогнем Дніпропетровську область

По містах та селах гатили з "Ураганів" та ствольної артилерії.

У ніч проти 28 липня російська армія обстріляла Криворізький район Дніпропетровської області. Ворог накрив вогнем дві громади - Зеленодольську та Апостолівську.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Зеленодольській громаді поцілили по самому Зеленодольську та Малій Костромці. У селі пошкоджені кілька будинків, зачепило водопровід та газовід. Люди не постраждали.

У Апостолівській громаді вдарили по селу Українка. Є руйнування. Без постраждалих.

Нагадаємо, вранці 28 липня Росія випустила по Україні десятки ракет з території Білорусі. Наразі відомо про дев'ять прильотів у Чернігівській області. Окупанти також завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київської області.

Що відбувається на фронті: прямі включення ТСН з Харківщини, Миколаївщини та Донеччини

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