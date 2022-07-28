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По Чернігівщині вдарили 9 ракет, випущені з Білорусі: що відомо

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По Чернігівщині вдарили 9 ракет, випущені з Білорусі: що відомо

Фото: ТСН.ua

Зранку 28 липня Росія випустила по Україні десятки ракет з території Білорусі.

Наразі відомо про дев'ять прильотів у Чернігівській області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Ракети впали в лісовий масив на території Гончарівської громади. Також працювала система протиповітряної оборони. Про жертви поки не повідомляється.

"З 5.20 до 6.30 год. 28 липня 2022 року за інформацію з білоруських джерел надходила інформації про запуск понад 20 ракет з території Білорусі", - зазначили захисники.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 28 липня, Росія також завдала ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київської області.

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