По Чернігівщині вдарили 9 ракет, випущені з Білорусі: що відомо

Зранку 28 липня Росія випустила по Україні десятки ракет з території Білорусі.
Наразі відомо про дев'ять прильотів у Чернігівській області.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
Ракети впали в лісовий масив на території Гончарівської громади. Також працювала система протиповітряної оборони. Про жертви поки не повідомляється.
"З 5.20 до 6.30 год. 28 липня 2022 року за інформацію з білоруських джерел надходила інформації про запуск понад 20 ракет з території Білорусі", - зазначили захисники.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 28 липня, Росія також завдала ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київської області.
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