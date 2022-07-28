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Північ України під ударом: окупанти випустили 25 ракет з території Білорусі

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Північ України під ударом: окупанти випустили 25 ракет з території Білорусі

Фото: Associated Press

Зранку, 28 липня, з території Білорусі було випущено одразу 25 ракет для удару по Україні.

По північних областях завдали обстрілів.

Про запуски ракет повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що пуски ракет були з аеродрому Зябрівка, що неподалік білоруського міста Гомель. Всі запуски відбулися протягом години.

Ще на початку місяця Білорусь передала аеродром на Гомельщині під повний контроль Росії для облаштування російської військової бази. Він розташований в безпосередній близькості до кордонів України.

© Google Maps
Фото: Google Maps

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