Церковний календар на 28 липня - кому моляться віряни

Яке церковне свято 28 липня - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 28 липня в церковному календарі
У четвер, 28 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять рівноапостольного князя Володимира. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 28 липня — день пам’яті рівноапостольного князя Володимира
Святий князь Володимир був внуком рівноапостольної княгині Ольги та сином князя Святослава Ігоревича. Ще в ранньому віці новгородці запросили його на правління. 980 року він сів на престол у Києві. Найголовнішою справою його життя стало хрещення Київської Русі та запровадження на її території християнства.
Спочатку князь Володимир зібрав чисельне військо та вирушив на південь, щоб відвоювати у Криму Херсонес. Ще тоді він був язичником і почав вимагати руки царівни Анни - сестри візантійських імператорів Костянтина та Василія. В разі відмови Володимир погрожував завоювати Царгород. Імператори погодилися, але за однієї умови - князь прийме християнство і запровадить його в Київській Русі.
Князь Володимир охрестився, одружився з Анною, повернувся до Києва, відпустив всіх своїх наложниць та охрестив синів. Відразу він почав знищувати ідолів, скинувши найважливішого з них (Перуна) в Дніпро. Дружинники та бояри, наслідуючи князя, прийняли християнство.
1 серпня 988 року він охрестив води Дніпра, прочитавши над ними молитву. Потім грецьке духовенство на чолі з першим митрополитом Київським святителем Михаїлом почало хрестити киян.
Завдяки християнській вірі Київська Русь змогла об'єднати давньоруські землі, дати поштовх розвитку культури, архітектури, писемності. Почали відкриватися школи. За сприянням князя Володимира в Новгороді, Чернігові, Білгороді відкрили єпископські кафедри. А 922 року він відвідав Волинь, де також навернув на християнство велику кількість місцевих мешканців.
Помер Володимир Великий 15 липня 1015 року. Його поховали у збудованій ним Десятинній церкві.
Церковний календар на 28 липня: відео
Народні прикмети на 28 липня
- На сосні багато шишок - чекайте на гарний врожай ячменю.
- Грози означають - зима буде морозною і сніжною.
- Спекотна погода - на морозяний грудень.
Що не можна робити 28 липня
- Не варто займатися важкою фізичною працею.
- Не треба ображатися й ображати інших.
- Не можна зловживати алкоголем.