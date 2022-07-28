Церковний календар на 28 липня - кому моляться віряни

Яке свято 28 липня в церковному календарі

У четвер, 28 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять рівноапостольного князя Володимира. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 28 липня — день пам’яті рівноапостольного князя Володимира

Святий князь Володимир був внуком рівноапостольної княгині Ольги та сином князя Святослава Ігоревича. Ще в ранньому віці новгородці запросили його на правління. 980 року він сів на престол у Києві. Найголовнішою справою його життя стало хрещення Київської Русі та запровадження на її території християнства.

Спочатку князь Володимир зібрав чисельне військо та вирушив на південь, щоб відвоювати у Криму Херсонес. Ще тоді він був язичником і почав вимагати руки царівни Анни - сестри візантійських імператорів Костянтина та Василія. В разі відмови Володимир погрожував завоювати Царгород. Імператори погодилися, але за однієї умови - князь прийме християнство і запровадить його в Київській Русі.

Князь Володимир охрестився, одружився з Анною, повернувся до Києва, відпустив всіх своїх наложниць та охрестив синів. Відразу він почав знищувати ідолів, скинувши найважливішого з них (Перуна) в Дніпро. Дружинники та бояри, наслідуючи князя, прийняли християнство.

1 серпня 988 року він охрестив води Дніпра, прочитавши над ними молитву. Потім грецьке духовенство на чолі з першим митрополитом Київським святителем Михаїлом почало хрестити киян.

Завдяки християнській вірі Київська Русь змогла об'єднати давньоруські землі, дати поштовх розвитку культури, архітектури, писемності. Почали відкриватися школи. За сприянням князя Володимира в Новгороді, Чернігові, Білгороді відкрили єпископські кафедри. А 922 року він відвідав Волинь, де також навернув на християнство велику кількість місцевих мешканців.

Помер Володимир Великий 15 липня 1015 року. Його поховали у збудованій ним Десятинній церкві.

Церковний календар на 28 липня: відео

Народні прикмети на 28 липня

На сосні багато шишок - чекайте на гарний врожай ячменю.

Грози означають - зима буде морозною і сніжною.

Спекотна погода - на морозяний грудень.

Що не можна робити 28 липня