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Два обстріли Харкова за ніч: знову прилетіли ракети С-300

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Два обстріли Харкова за ніч: знову прилетіли ракети С-300

Фото: vitalykuzmin.net/Виталий Кузьмин

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подробиці обстрілу міста вночі.

Два обстріли Харкова за ніч. Обидва відразу після опівночі. Один ближчий до центру, другий в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300.

"Як результат — дві невеликі пожежі, загашені нашими рятувальниками. Інформації про постраждалих на цей час немає", — йдеться у повідомленні.

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