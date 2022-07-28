Два обстріли Харкова за ніч: знову прилетіли ракети С-300

Два обстріли Харкова за ніч. Обидва відразу після опівночі. Один ближчий до центру, другий в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300.

"Як результат — дві невеликі пожежі, загашені нашими рятувальниками. Інформації про постраждалих на цей час немає", — йдеться у повідомленні.

Також читайте Ворог завдав ракетного удару по одній із громад Вишгородського району

Читайте також:

Що відбувається на фронті: прямі включення ТСН з Харківщини, Миколаївщини та Донеччини