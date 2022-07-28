Два обстріли Харкова за ніч: знову прилетіли ракети С-300

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подробиці обстрілу міста вночі.
Два обстріли Харкова за ніч. Обидва відразу після опівночі. Один ближчий до центру, другий в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300.
"Як результат — дві невеликі пожежі, загашені нашими рятувальниками. Інформації про постраждалих на цей час немає", — йдеться у повідомленні.
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