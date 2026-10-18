«Жодних королів»: США накрила нова хвиля протестів проти Трампа

Протести в США (ілюстративне фото) / © Reuters

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У різних містах США 17 жовтня відбулися сотні акцій руху No Kings («Жодних королів»), учасники яких виступили проти політики президента Дональда Трампа та закликали американців достроково голосувати на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада.

Про це повідомляє Associated Press.

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Організатори позиціонували акції як позапартійні та намагалися продовжити хвилю протестів No Kings, які протягом майже двох років проводять противники політики Трампа.

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У Вашингтоні кількасот людей зібралися біля Меморіалу Лінкольна. Учасники тримали плакати з написами «Голосуйте достроково» та «Руки геть від мого голосу».

Протести в США. / © Associated Press

© ТСН

В Атланті член міської ради Майкл Джуліан Бонд закликав учасників переконувати інших американців прийти на вибори.

«Конституція дає вам одне право, правда? Це право голосувати. Ви збираєтеся ним скористатися?» — звернувся він до присутніх.

Бонд порівняв голосування із «суперсилою» та закликав американців не відмовлятися від можливості впливати на вибори.

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Суперечка навколо голосування загострюється

Акції проходять на тлі нових суперечок щодо виборчих процедур у США. Трамп давно критикує голосування поштою та без доказів стверджує, що фальсифікації позбавили його перемоги на президентських виборах 2020 року.

У четвер його адміністрація подала позов проти виборчих посадовців Каліфорнії та попросила суд заборонити підрахунок окремих бюлетенів, надісланих поштою, доки не буде перевірено імміграційний статус виборців, яких федеральна влада визначила як «ймовірних» негромадян.

Наступного дня Міністерство юстиції попередило місцевих посадовців, що опрацювання таких бюлетенів може стати підставою для кримінального розслідування.

Протести також відбуваються у Франції

Нагадаємо, у Франції спалахнули масштабні протести проти зростання цін. За даними AFP, на вулиці в різних містах країни вийшли щонайменше 550 тисяч людей, а правоохоронці затримали близько 160 учасників акцій.

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У низці міст демонстрації переросли у сутички, пожежі та погроми. У Марселі група протестувальників у масках вибила двері мерії та проникла всередину. У Парижі учасники акцій перекривали дороги, запускали піротехніку й вступали у сутички з поліцією, яка застосовувала водомети та сльозогінний газ. Через протести також закривали окремі станції метро.

Масові акції посилили тиск на президента Емманюеля Макрона та його уряд на тлі невдоволення французів зростанням вартості життя. Водночас частина громадян критикує дії правоохоронців, вважаючи застосовані ними заходи непропорційними.

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