День ангела 8 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії восьми імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 8 вересня святкують: Адріан, Віктор, Георгій, Дмитро, Марія, Наталія, Петро, Роман.

Чоловічі іменини

Адріан

Адріан — це ім'я римського (латинського) походження. Походить воно від родового імені Hadrianus, що в перекладі означає "адріатичний".

Адріан — цілеспрямований, наполегливий, добрий чоловік із відкритим серцем. Він легко перемикається між роботою і відпочинком, а його життєрадісність привертає до нього безліч людей. Він наділений гарними лідерськими якостями, але проявляються вони не відразу. Його лідерство має м'який, але наполегливий характер. Адріан вміє вести людей за собою і насамперед вимагає від себе, а лише потім з підлеглих. Робота Адріана найчастіше пов'язана з технікою.

Сімейні стосунки Адріана близькі до ідеальних. Він відмінний сім'янин, а ще Адріани зазвичай однолюби. Він ніжний і турботливий чоловік, водночас абсолютно не втрачає своєї мужності. До дітей ставиться з особливою любов'ю, а вони йому відповідають взаємністю.

Віктор

Лінгвісти стверджують, що ім'я Віктор має походження від римських родових імен Victor, Victorinus і Victorianus. Вони ж своєю чергою походять від латинського слова victor, що в перекладі означає "переможець".

Віктор — імпульсивна людина. Він може бути надмірно самозакоханим, що впливає на його стосунки з оточенням. Водночас у Віктора широкий кругозір, і чоловік з цим ім'ям під час спілкування часто справляє приємне перше враження. Цим він нерідко і користується.

Віктор може вдало працювати в різних професіях. Спектр його інтересів досить широкий, але йому завжди хотілося займатися цікавою справою. Він зовсім не пристосований для монотонної роботи.

До створення сім'ї Віктор ставиться з трепетом, хоча нерідко одружується трохи поспішно. Він гарний сім'янин, що видно і з його стосунків з близькими. Він часто вибирає активну і турботливу жінку. У побуті акуратний і вміє багато чого робити вдома. Приділяє досить багато уваги вихованню дітей, а особливо намагається прищепити їм повагу до праці.

Георгій

Георгій – це ім'я давньогрецького походження, у перекладі означає "землероб".

У дитинстві Георгій тримається трохи осторонь від своїх однолітків. Уміє вислухувати свого співрозмовника, йому можна довіритися в дражливій ситуації. Може зберегти чужу таємницю. Здатний добре викладати свої думки в писемній формі. У будь-якій роботі дуже ретельно й серйозно ставиться до дорученої справи.

Загалом він доброзичливий до людей. З жінками Георгій нерішучий, але сімейне життя складається зазвичай щасливо. Єдине, що він не здатний перенести – це брехня. Георгій любить веселі компанії й вечірки.

Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі".

Маленькій Дмитрик зазвичай більш схожий на маму, але з віком це стає не так помітно. Він хороший малюк і легко знаходить спільну мову з однолітками.

Дорослий Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті.

Надійність і ґрунтовність Дмитра роблять з нього доброго чоловіка і люблячого батька.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь".

Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу. Петро ніколи не змириться з тим, що його мрії можуть залишитися мріями.

Він має прекрасний аналітичний розум, і його вміння все систематизувати користується великою повагою на роботі.

Сім'я в житті Петра посідає дуже важливе місце. Петро серйозно підходить до вибору супутниці життя і готовий довго її шукати. Зберігає теплі стосунки з батьками і любить великі сімейні свята.

Роман

Роман від латинського слова означає "римський", "римлянин".

Роман не терпить у житті однаковості. Він раптово може перервати навчання в інституті й піти працювати. Чимсь захопившись, він загоряється й намагається захопити своєю витівкою інших. Перший час сімейне життя серйозно буде ускладнене його тягою до розмаїтості взаємин, неможливістю зосередитися на одній справі й довести її до кінця. З появою в сім'ї дітей робиться розсудливим і стає гарним батьком. У сім'ї Роман воліє бути лідером. Але без зайвого диктату. Він охоче допомагає по господарству. Уміє розвеселити навколишніх.

Жіночі іменини

Марія

Ім'я Марія має давньоєврейське походження. Існує кілька значень імені — "гірка", "сумна", "відкинута".

Марія — добра, ніжна, спокійна дівчинка. Вона дуже вразлива, важко переживає навіть невелике зауваження на свою адресу. Водночас у її характері присутні твердість, гідність, здатність постояти за себе. Вона відповідально ставиться до навчання в школі й завжди старанно виконує домашні обов'язки.

В роботі Марія може довго шукати собі справу до душі, ще з дитинства тяжіє до творчості і нерідко її робота пов'язана з нею. Водночас, Машу можна назвати кар'єристкою, вона працьовита і дуже чесна.

Головне в житті Марії — це родина. Вона створює сім'ю досить пізно, але це дозволяє їй зробити цей вчинок цілком усвідомлено і виважено. Дуже любить своїх дітей, і так само обожнює сімейні вечори.

Наталія

Найбільш імовірною вважається теорія походження імені в перші століття нової ери. Вважається, що воно утворено від слова "natalis", що в перекладі з латинської означає "рідна". Якщо бути більш точним, то сталося це від словосполучення "Natalis Domini", що в перекладі означає "різдво". Це породило уявлення, що значення імені Наталя — "благословенна" або "різдвяна".

Наталя — приємна в спілкуванні і мила особа. Вона чесна і в жодному разі не братиме участь в непорядній справі і здійснюватиме негідні вчинки.

На роботі Наталія працьовита. Вона тримає дистанцію з колегами і лише зрідка дозволяє собі побути розслабленою. Успіх Наталії характерний майже у всіх типах робіт. Її ім'я позитивно позначається на просуванні кар'єрними сходами, хоча з урахуванням її працездатності і талановитості, це лише мала частина її успіху.

Сім'я для Наталії — найважливіше в її житті. Чоловіка вона вибирає досить швидко, благо претендентів на руку і серце предостатньо. Вона створить найбільш затишний будинок і буде найкращою матір'ю, але періодично їй потрібно буде від усього цього відпочити і побути слабкою. У цьому вона на навряд чи зізнається, але це вже завдання близьких.

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