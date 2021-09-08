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Церковне свято 9 вересня: день двох Піменів, у народі - Горобинник

Церковне свято 9 вересня: день двох Піменів, у народі - Горобинник

publicdomainpictures.net

Цього дня дивилися на горобину, великий врожай ягід віщував морозну зиму.

9 вересня православна церква вшановує пам'ять двох святих з однаковим ім'ям - Пімена Великого і Пімена Палестинського.

Історія свята

Пімен Великий народився в Єгипті близько 340 року. В юні роки він відчув потяг до самотнього життя і разом із двома рідними братами пішов до Скитського монастиря. Однак 407 року на обитель напали бербери і зруйнували її, а ченці переселилися в руїни язичницького храму. Живучи там, вони вели настільки строгий і праведний спосіб життя, що заслужили цим повагу у місцевих селян. До Пімена і його братів стали стікатися люди, які потребують доброї поради. Настанови ченця пізніше були зібрані в книгу афоризмів. Преподобний Пімен помер у віці близько 110 років.

Пімен Палестинський, пам'ять якого також відзначається цього дня, жив в 6 столітті. Преподобний жив в пустелі, проводячи час у молитвах і роздумах про Бога. Одного разу він розповів ченцю Агафоніку про свій гріх, розплати за який очікував. Коли він був пастухом, перед його стадом йшов чоловік. Пси кинулися на нього, і розірвали. Він міг його врятувати, але не зробив цього. Пізніше йому було відкрито, що він сам помре такою смертю. Так і сталося.

Народні традиції і прикмети

У цей день всюди на Київській Русі славили горобину, тому свято має ще одну назву - Горобинник. Зазвичай селяни виходили кланятися горобині і збирали ягоди. Першими ласували завжди птиці. Але, як говорили, милостива буде зима до людей, якщо після пташок на горобині залишиться багато ягід. Великий урожай горобини віщував суворі морози.

© publicdomainpictures.net
publicdomainpictures.net

Цього дня горобину заварювали з чаєм, варили з неї варення, заготовляли на зиму. На Пімена було заведено вивішувати грона горобини під дахом хати.

  • Якщо до 9 вересня горобина пожовкла, бабине літо вдасться, а зима буде ранньою і морозною.
  • Якщо горобини мало - осінній сезон буде посушливим, а якщо багато, то дощовим і холодним.

Що заборонено робити 9 вересня

  • Не можна рвати на городі чужі ягоди.
  • Не можна ходити босоніж по росі.
  • Не можна вживати алкоголь.
  • Не можна лаятися та кричати.
  • Не можна ламати гілки на горобині.
  • Не можна давати гроші в борг.
  • Не можна свататися.

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