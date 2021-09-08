Церковне свято 9 вересня: день двох Піменів, у народі - Горобинник

Цього дня дивилися на горобину, великий врожай ягід віщував морозну зиму.

9 вересня православна церква вшановує пам'ять двох святих з однаковим ім'ям - Пімена Великого і Пімена Палестинського.

Історія свята

Пімен Великий народився в Єгипті близько 340 року. В юні роки він відчув потяг до самотнього життя і разом із двома рідними братами пішов до Скитського монастиря. Однак 407 року на обитель напали бербери і зруйнували її, а ченці переселилися в руїни язичницького храму. Живучи там, вони вели настільки строгий і праведний спосіб життя, що заслужили цим повагу у місцевих селян. До Пімена і його братів стали стікатися люди, які потребують доброї поради. Настанови ченця пізніше були зібрані в книгу афоризмів. Преподобний Пімен помер у віці близько 110 років.

Пімен Палестинський, пам'ять якого також відзначається цього дня, жив в 6 столітті. Преподобний жив в пустелі, проводячи час у молитвах і роздумах про Бога. Одного разу він розповів ченцю Агафоніку про свій гріх, розплати за який очікував. Коли він був пастухом, перед його стадом йшов чоловік. Пси кинулися на нього, і розірвали. Він міг його врятувати, але не зробив цього. Пізніше йому було відкрито, що він сам помре такою смертю. Так і сталося.

Народні традиції і прикмети

У цей день всюди на Київській Русі славили горобину, тому свято має ще одну назву - Горобинник. Зазвичай селяни виходили кланятися горобині і збирали ягоди. Першими ласували завжди птиці. Але, як говорили, милостива буде зима до людей, якщо після пташок на горобині залишиться багато ягід. Великий урожай горобини віщував суворі морози.

publicdomainpictures.net

Цього дня горобину заварювали з чаєм, варили з неї варення, заготовляли на зиму. На Пімена було заведено вивішувати грона горобини під дахом хати.

Якщо до 9 вересня горобина пожовкла, бабине літо вдасться, а зима буде ранньою і морозною.

Якщо горобини мало - осінній сезон буде посушливим, а якщо багато, то дощовим і холодним.

Що заборонено робити 9 вересня

Не можна рвати на городі чужі ягоди.

Не можна ходити босоніж по росі.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна лаятися та кричати.

Не можна ламати гілки на горобині.

Не можна давати гроші в борг.

Не можна свататися.

Читайте також: Церковне свято 8 вересня: день пам'яті мучеників Наталії та Адріана

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання