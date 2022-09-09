У звільнених містах українських захисників зустрічали зі сльозами і навколішки

Зі сльозами на обличчі зустрічають українських військових жителі Балаклії, що на Харківщині. Обіймали і здається до кінця не вірили, що наші хлопці стоять поруч, йдеться в ТСН.

Військові заходили у місто, а обабіч доріг люди раділи, вітали, вигукували «слава Україні», дехто ставав на коліна.

Вдень тривала зачистка міста, а вже ввечері президент Володимир Зеленський підтвердив – Балаклія знову під блакитно-жовтим стягом.

«Пане президенте, пане головнокомандувачу, місто Балаклія Харківської області взято під контроль. Наказ виконано. Російські окупаційні війська відійшли. Спецпідрозділ Головного управління розвідки "Kraken", - заявляють на відео на тлі українського прапора військові.

Наші військові публікують розгромлені колони російський десантників, а ще розбиту техніку у засідці росіян, а також чимало боєкомплектів, які знадобляться і нам.

Про потужне просування і активні дії наший військових на Харківщині заявили у Генштабі. «Військові вклинилися в глибину оборони противника до 50 км. Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів. В ході активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів», - заявляє заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

І саме на Харківщині звільнено найбільше територій – близько 700 квадратних кілометрів, заявили у Генштабі. «Загалом, з 1 вересня звільнено більше тисячі квадратних кілометрів нашої території. Дякую армії, розвідникам, спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями», - заявив президент.

На Херсонському напрямку ЗСУ покращили своє тактичне положення і просунулись у глибину до 2 км. На Донецькому напрямку звільнили село Озерне.

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