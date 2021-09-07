День ангела 8 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 8 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители восьми имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 8 сентября празднуют: Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, Роман.

Мужские именины

Адриан

Адриан — это имя римского (латинского) происхождения. Происходит оно от родового имени Hadrianus, что в переводе означает "адриатический".

Адриан — целеустремленный, настойчивый, добрый мужчина с открытым сердцем. Он легко переключается между работой и отдыхом, а его жизнерадостность привлекает к нему множество людей. Он наделен хорошими лидерскими качествами, но проявляются они не сразу. Его лидерство имеет мягкий, но настойчивый характер. Адриан умеет вести людей за собой и в первую очередь требует с себя, а только потом с подчиненных. Работа Адриана чаще всего связана с техникой.

Семейные отношения Адриана близки к идеальным. Он отличный семьянин, а еще Адрианы обычно однолюбы. Он нежный и заботливый мужчина, при этом совершенно не теряет своей мужественности. К детям относится с особой любовью, а они ему отвечают взаимностью.

Виктор

Лингвисты утверждают, что имя Виктор имеет происхождение от римских родовых имен Victor, Victorinus и Victorianus. Они, в свою очередь, происходят от латинского слова victor, что в переводе означает "победитель".

Виктор — импульсивный человек. Он может быть чрезмерно самовлюбленным, что влияет на его отношения с окружающими. В то же время у Виктора широкий кругозор, и человек с этим именем во время общения часто производит приятное первое впечатление. Этим он нередко и пользуется.

Виктор может удачно работать в различных профессиях. Спектр его интересов достаточно широк, но ему всегда хотелось заниматься интересным делом. Он совершенно не приспособлен для монотонной работы.

К созданию семьи Виктор относится с трепетом, хотя нередко женится несколько поспешно. Он хороший семьянин, что видно из его отношений с близкими. Он часто выбирает активную и заботливую женщину. В быту аккуратный и умеет многое делать дома. Уделяет достаточно много внимания воспитанию детей, а особенно старается привить им уважение к труду.

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец".

В детстве Георгий держится несколько в стороне от своих сверстников. Умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу.

В целом он дружелюбен к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо. Единственное, что он не способен перенести — это ложь. Георгий любит веселые компании и вечеринки.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрия означает "посвященный богине Деметре".

Маленькой Дима обычно больше похож на маму, но с возрастом это становится не так заметно. Он хороший малыш и легко находит общий язык со сверстниками.

Взрослый Дмитрий — настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий — надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни.

Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень".

Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу. Петр никогда не смирится с тем, что его мечты могут остаться мечтами.

Он имеет прекрасный аналитический ум, и его умение все систематизировать пользуется большим уважением на работе.

Семья в жизни Петра занимает очень важное место. Петр серьезно подходит к выбору спутницы жизни и готов долго ее искать. Сохраняет теплые отношения с родителями и любит большие семейные праздники.

Роман

Роман от латинского слова означает "римский", "римлянин".

Роман не терпит в жизни единообразия. Он внезапно может прервать учебу в институте и пойти работать. Увлекшись чем-либо, он загорается и пытается увлечь своей затеей других. Первое время семейная жизнь серьезно будет затруднена его тягой к разнообразию отношений, невозможностью сосредоточиться на одном деле и довести его до конца. С появлением в семье детей остепеняется и становится хорошим отцом. В семье Роман предпочитает быть лидером. Но без лишнего диктата. Он охотно помогает по хозяйству. Умеет развеселить окружающих.

Женские именины

Мария

Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени — "горькая", "печальная", "отвергнутая".

Мария — добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень уязвима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда старательно исполняет домашние обязанности.

В работе Мария может долго искать себе дело по душе, еще с детства тяготеет к творчеству и нередко ее работа связана с ней. В то же время, Машу можно назвать карьеристкой, она трудолюбивая и очень честная.

Главное в жизни Марии — это семья. Она создает семью довольно поздно, но это позволяет ей совершить этот поступок вполне осознанно и взвешенно. Очень любит своих детей, а так же обожает семейные вечера.

Наталья

Наиболее вероятной считается теория происхождения имени в первые века нашей эры. Считается, что оно образовано от слова "natalis", что в переводе с латинского означает "родная". Если точнее, то произошло это от словосочетания "Natalis Domini", что в переводе означает "рождество". Это породило представление, что значение имени Наталья — "благословенная" или "рождественская".

Наталья — приятная в общении и милая. Она честная и ни в коем случае не будет участвовать в непорядочных делах и осуществлять недостойные поступки.

На работе Наталья трудолюбивая. Она держит дистанцию с коллегами и лишь изредка позволяет себе побыть расслабленной. Успех Натальи характерен почти во всех типах работ. Ее имя положительно сказывается на продвижении по карьерной лестнице, хотя с учетом ее работоспособности и талантливости, это лишь малая часть ее успеха.

Семья для Натальи — самое важное в ее жизни. Мужа она выбирает довольно быстро, благо претендентов на руку и сердце предостаточно. Она создаст самый уютный дом и будет лучшей матерью, но периодически ей нужно будет от всего этого отдохнуть и побыть слабой. В этом она на вряд ли признается, но это уже задача близких.

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