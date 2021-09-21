З Днем ангела Марії: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

28 серпня можна привітати знайомих Марій, Маричок та Марійок з іменинами.
28 серпня - День ангела Марії. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Марій з іменинами.
Що означає ім'я Марія? Ім'я Марія має давньоєврейське походження. Існує кілька значень імені — "гірка", "сумна", "відкинута".
Коли святкувати День ангела Марії?
Іменини Марії 2021 року за православним календарем святкують 8 січня, 19, 25, 26 лютого, 31 березня, 14 квітня, 20 та 22 червня, 4 та 28 серпня, 11 листопада.
Марія — добра, ніжна, спокійна дівчинка. Вона дуже вразлива, важко переживає навіть невелике зауваження на свою адресу. Водночас у її характері присутні твердість, гідність, здатність постояти за себе. Вона відповідально ставиться до навчання в школі й завжди старанно виконує домашні обов'язки.
В роботі Марія може довго шукати собі справу до душі, ще з дитинства тяжіє до творчості і нерідко її робота пов'язана з нею. Водночас, Машу можна назвати кар'єристкою, вона працьовита і дуже чесна.
Головне в житті Марії — це родина. Вона створює сім'ю досить пізно, але це дозволяє їй зробити цей вчинок цілком усвідомлено і виважено. Дуже любить своїх дітей, і так само обожнює сімейні вечори.
Привітання з іменинами Марії у віршах
Хай гарний урожай життя дарує,
Любов та Віра у душі живуть.
Сьогодні Ангел в небесах святкує
І ти, Марія, про свято не забудь.
Хай Ангел захистить від всього злого,
Дарує щастя чарівний розмай,
Добра, Надії, помочі від Бога,
І чистий та безхмарний небокрай.
***
Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
***
Хай у нашої Марії,
Здійснюються усі мрії,
Щастя-радість хай прибуде,
И в житті достаток буде!
***
Твоє ім'я Марія - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
З Днем ангела Марію вітаєм,
Щастя й долі тобі ми бажаєм,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
Привітання Марії в картинках і листівках
Привітання на день Марії у прозі
Дорога Марійко, від щирого серця тебе вітаю! Хочу побажати веселих сюрпризів і приємних несподіванок в житті, чудового настрою і відмінного самопочуття, впевненості в собі і квітучої краси, вічної любові і щирого щастя!
***
Вітаю тебе, Марія! Бажаю ніколи не впадати у відчай і не сумувати. Бажаю завжди бути мудрою, доброю, щирою, красивою. Нехай всередині тебе бушує океан прекрасних ідей і світлих думок. Нехай навколо тебе будуть хороші люди і великі можливості. Слухай своє серце, вір в свою мрію, даруй посмішку близьким і наповнюй життя любов'ю!
***
Вітаю, Марія. Бажаю світлих смуг в житті і яскравих променів радості. Бажаю добрих людей на шляху і вірних друзів. Нехай кожен твій день буде веселим і райдужним. Нехай кожна мить буде особливою і цікавою. Бажаю тобі щастя, любові, удачі і душевного тепла. Бажаю і виглядати, і жити розкішно!
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Марія, щиро вітаю! Бажаю, щоб твоє життя було запаморочливо захоплююча і іскристо яскрава! Щастя тобі, справжнього кохання, прекрасних друзів, підтримки рідних. Нехай у тебе завжди буде гарний настрій, прекрасне самопочуття і повна задоволеність в душі!
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