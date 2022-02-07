Церковне свято 8 лютого: день пам'яті Федора Студита

8 лютого в православному календарі — день пам’яті Федора Студита.

Яке 8 лютого церковне свято

Федор Студит народився в родині збирача податків Фотіна і Феоктісти, а тому отримав хорошу і всебічну освіту. Він був сином придворного службовця, а тому не міг пристати на державну службу, адже в той час імператор Костянтин V підтримував іконоборців. Його батько залишив свою службу. Вони роздали майно бідним, батьки розлучилися та прийняли чернецтво. В той час сам Федор був вже відомим оратором, який виступав за іконошанування.

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Його дядько Платоній Блаженний, який брав участь у VII Вселенському Соборі, прикликав до себе племінників (самого Федора, а також його братів Євфимія і Йосипа), щоб вони прийняли чернецтво в монастирі Сакудіон у Віфінії (неподалік гори Олімп). Його побудував сам Платоній. Згодом Федора зробили настоятелем обителі.

796 року Федора заслали у в’язницю в місті Солунь (нині це Салоніки) через ревне зберігання церковних правил і викриття незаконних дій імператора. Коли на трон зійшла імператриця Ірина, Федора випустили і поставили настоятелем запустілого в той час Студійського монастиря (біля міста Копронім). Скоро в обителі зібралося близько тисячі ченців. А для кращого управління цим місцем, Федор Студит написав спеціальний устав, який згодом отримав назву “Студійський устав”.

Під час правління імператора Никифора I і Лева Вірменина Федор знову постраждав через іконошанування, а також був повторно ув’язнений. Спочатку його тримали у фортеці Метопа (Іллірія), а згодом в Боніте (Анатолія). Коли Лев Вірменин помер, Федора звільнив своїм указом новий імператор Михаїл II. Після цього Федор оселився в Херсонесі. Помер в монастирі “Святого Трифона” (Віфінія) 11 листопада 826 року. Мощі преподобного 845 року були перенесені до Студійської обителі.

Народні традиції на 8 лютого

В народі 8 лютого називали “День Федора” або “Федора-Поминальника”. Через те, що пріздвище преподобного Федора Студита” співзвучне зі словом “стужа”, наші пращури вірили, що цього дня буде погана і холодна погода. Для іменинників готували горохову кашу, яка, за повір’ям, допомагала їм цілий рік залишатися здоровими. А “поминальником” 8 лютого називали тому, що вірили — цього дня померлі родичі повертаються додому і сумують за рідними. Тому обов’язково йшли до церкви і молилися за них.

Зоряна ніч 8 лютого вказувала на хороший урожай льону / Pexels

Народні прикмети 8 лютого

Зранку співає синиця, чекайте похолодання.

8 лютого мороз і чистий захід сонця, значить скоро прийде холоднеча.

Зоряна ніч вказувала на хороший урожай льону.

Блідий місяць 8 лютого означає, що скоро буде снігопад.

Що не можна робити 8 лютого