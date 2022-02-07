Церковный праздник 8 февраля: день памяти Федора Студита

8 февраля в православном календаре – день памяти Федора Студита.

Какой 8 февраля церковный праздник

Федор Студит родился в семье сборщика налогов Фотина и Феоктисты, а потому получил хорошее и всестороннее образование. Он был сыном придворного служащего, а потому не мог принять государственную службу, ведь в то время император Константин V поддерживал иконоборцев. Его отец оставил свою службу. Они раздали имущество бедным, родители развелись и приняли монашество. В то время сам Федор был уже известным оратором, выступавшим за иконопочитание.

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Его дядя Платоний Блаженный, участвовавший в VII Вселенском Соборе, призвал к себе племянников (самого Фёдора, а также его братьев Евфимия и Иосифа), чтобы они приняли монашество в монастыре Сакудион в Вифинии (недалеко от горы Олимп). Его построил сам Платоний. Впоследствии Федора сделали настоятелем обители.

В 796 году Федора сослали в тюрьму в городе Солунь (ныне это Салоники) из-за ревностного хранения церковных правил и разоблачения незаконных действий императора. Когда на трон взошла императрица Ирина, Фёдора выпустили и поставили настоятелем запустившегося в то время Студийского монастыря (возле города Копроним). Вскоре в обители собралось около тысячи монахов. А для лучшего управления этим местом, Федор Студит написал специальный устав, который получил название "Студийский устав".

Во время правления императора Никифора I и Льва Арменина Федор снова пострадал из-за иконопочитания, а также был повторно заключен. Сначала его держали в крепости Метопа (Иллирия), а затем в Боните (Анатолия). Когда Лев Армянин скончался, Федора уволил своим указом новый правитель Михаил II. После этого Федор поселился в Херсонесе. Умер в монастыре "Святого Трифона" (Вифиния) 11 ноября 826 года. Мощи преподобного 845 года были перенесены в Студийскую обитель.

Народные традиции на 8 февраля

В народе 8 февраля называли День Федора или Федора-Поминальника. Наши предки верили, что в этот день будет плохая и холодная погода. Для именинников готовили гороховую кашу, которая, по поверью, помогала им круглый год оставаться здоровыми. А "поминальником" 8 февраля называли потому, что верили - в этот день умершие родственники возвращаются домой и скучают по родным. Поэтому обязательно шли в церковь и молились о них.

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