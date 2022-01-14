Церковні свята у лютому 2022: православний календар на місяць

Церковний календар за днями на лютий 2022 року.

Після насиченого на церковні події січня, лютий 2022 року дещо менш багатий на визначні свята. Але саме в лютому православні християни святкують одне з найбільших свят — Стрітення Господнє. На 40 день життя Ісуса Христа батьки принесли його до храму, де праведник Симеон зустрів сина Божого.

Крім того, вірян також чекає одна батьківська поминальна субота.

Православний календар на лютий 2022 — перелік свят

1 лютого — день пам’яті преподобного Макарія Великого

— день пам’яті преподобного Макарія Великого 2 лютого — вшанування пам’яті преподобного Євфимія Великого

— вшанування пам’яті преподобного Євфимія Великого 3 лютого — день пам’яті преподобного Максима-сповідника

— день пам’яті преподобного Максима-сповідника 4 лютого — день святого апостола Тимофія

— день святого апостола Тимофія 5 лютого — вшанування пам’яті священномучеників Климента і Агафангела

— вшанування пам’яті священномучеників Климента і Агафангела 6 лютого — день пам’яті преподобної Ксенії

— день пам’яті преподобної Ксенії 7 лютого — день ікони Божої Матері Утамуй моя печалі та вшанування пам’яті святителя Григорія Богослова

— день ікони Божої Матері Утамуй моя печалі та вшанування пам’яті святителя Григорія Богослова 8 лютого — день пам’яті преподобних Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна

— день пам’яті преподобних Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна 9 лютого — перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста

— перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста 10 лютого — день пам’яті преподобного Єфрема Сірійця

— день пам’яті преподобного Єфрема Сірійця 11 лютого — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця

— перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця 12 лютого — Собор вселенських вчителів та святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоана Златоуста

— Собор вселенських вчителів та святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоана Златоуста 13 лютого — Безсрібники мученики Кір і Іоанн і з ними мучениці Афанасія та дочки її: Феодотія, Феоктиста та Євдоксія

— Безсрібники мученики Кір і Іоанн і з ними мучениці Афанасія та дочки її: Феодотія, Феоктиста та Євдоксія 14 лютого — Седмиця митаря і фарисея (до 20 лютого)

— Седмиця митаря і фарисея (до 20 лютого) 15 лютого — велике свято Стрітення Господнє

— велике свято 16 лютого — день пам’яті праведного Симеона і Анни пророчиці

— день пам’яті праведного Симеона і Анни пророчиці 17 лютого — вшанування пам’яті преподобного Ісидора Пелусіотського

— вшанування пам’яті преподобного Ісидора Пелусіотського 18 лютого — ікони Божої Матері Стягнення загиблих, мучениці Агафії

— ікони Божої Матері Стягнення загиблих, мучениці Агафії 19 лютого — вшанування пам’яті святителя Фотія, патріарха Константинопольського

— вшанування пам’яті святителя Фотія, патріарха Константинопольського 20 лютого — день святого Парфенія. Тиждень про блудного сина

— день святого Парфенія. Тиждень про блудного сина 21 лютого — день пам’яті великомученика Федота Стратилата і вшанування пам’яті пророка Захарія Серповидця

— день пам’яті великомученика Федота Стратилата і вшанування пам’яті пророка Захарія Серповидця 22 лютого — день пам’яті мученика Никифора Антіохійського

— день пам’яті мученика Никифора Антіохійського 23 лютого — день ікони Божої Матері “Вогневидна”, а також вшанування пам’яті священномученика Харалампія, єпископа Магнезійського, мучеників Порфирія, Ваптоса і трьох мучениць

— день ікони Божої Матері “Вогневидна”, а також вшанування пам’яті священномученика Харалампія, єпископа Магнезійського, мучеників Порфирія, Ваптоса і трьох мучениць 24 лютого — день пам’яті священномученика Власія Севастійського

— день пам’яті священномученика Власія Севастійського 25 лютого — вшанування пам’яті Алексія Чудотворця

— вшанування пам’яті Алексія Чудотворця 26 лютого — Вселенська батьківська м'ясопусна субота та вшанування пам’яті преподобного Мартініана Кесарійського

— Вселенська батьківська м'ясопусна субота та вшанування пам’яті преподобного Мартініана Кесарійського 27 лютого — день святого рівноапостольного Кирила (Словенського)

— день святого рівноапостольного Кирила (Словенського) 28 лютого — день пам’яті преподобного Пафнутія, затворника Печерського. Початок масляного тижня. Сирний суцільний тиждень ( до 6 березня)

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