Петра Порошенка знову викликають на допит

У відомстві минулого тижня поскаржилися, що підозрюваний Порошенко не виконує покладені на нього обов’язки.

Сьогодні об 11 ранку Петро Порошенко має з’явитися до Державного бюро розслідувань на допит.

Про це йдеться в ТСН.Ранок.

У відомстві минулого тижня поскаржилися, що підозрюваний Порошенко не виконує покладені на нього обов’язки. Сталося це після того, як п'ятий президент з'явився до бюро, але не дочекався слідчого і покинув будівлю. Його адвокати потім пояснили - приїхали не на допит, а заявити про відвід слідчого.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку у вигляді особистого зобов’язання.

П’ятого президента підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Петра Порошенка знову викликали на допит у ДБР | Новини України

Читайте також:

В Одеській області чоловік повісив гранати на електроопори: місцеві налякані (фото)

Через аварію пасажирського автобуса на Львівщині двоє людей залишаються у тяжкому стані

Від сьогодні невакцинованих працівників не допускатимуть на роботу: кого стосується