Петра Порошенко снова вызывают на допрос

В ведомстве на прошлой неделе пожаловались, что подозреваемый Порошенко не выполняет возложенные на него обязанности.

Сегодня в 11 утра Петр Порошенко должен явиться в Государственное бюро расследований на допрос.

Об этом говорится в ТСН.Ранок.

В ведомстве на прошлой неделе пожаловались, что подозреваемый Порошенко не выполняет возложенные на него обязанности. Случилось это после того, как пятый президент явился в бюро, но не дождался следователя и покинул здание. Его адвокаты потом объяснили – приехали не на допрос, а заявить об отводе следователя.

19 января Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Петру Порошенко в виде личного обязательства.

Пятый президент подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Речь идет о схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

Петра Порошенко снова вызвали на допрос в ДБР | Новости Украины

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