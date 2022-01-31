Совбез ООН собирается, чтобы обсудить российскую угрозу в Украине

Россия остается среди членов и имеет право ветировать резолюцию.

Совбез ООН обсудит сегодня российскую угрозу. Заседания созвали с подачи Соединенных Штатов.

Об этом говорится в ТСН.Утро.

Никаких резолюций, как ожидается, сегодня принято не будет. Не в последнюю очередь потому, что Россия, как постоянный член Совбеза, имеет право вето. А в следующем месяце страна-агрессор еще и получит руководящие полномочия в Совбезе.

Совбез ООН соберется на заседание в 17:00 по киевскому времени. Его созвали по требованию Соединенных Штатов, чтобы обсудить угрожающее поведение России, скопившей более сотни тысяч своих войск на границе с Украиной. Примечательно, что заседание будет проходить в последний день председательствования в Совбезе Норвегии. В феврале руководство переходит к России.

Парадоксально, но именно страна-агрессор, согласно ротационному принципу, не только получит на месяц руководящую роль, но остается постоянным членом Совета безопасности и имеет право вето на любую резолюцию. То есть, если бы сегодня Совбез захотел принять решение против нее, Россия легко бы его заблокировала.

Впрочем, в американском представительстве уверены, именно обсуждение и публичное осуждение – эффективные методы давления на Россию. Сегодня страна-агрессор может попытаться сорвать заседание Совбеза, запросив процедурное голосование по этому поводу.

Заместитель посла России в ООН на прошлой неделе намекал на такую возможность и называл это обсуждение «пиар ходом, позорным для репутации Совбеза». Впрочем, вряд ли Москва решится на такой ход, потому что собрать необходимые голоса в свою поддержку, как показывает опыт, и не удастся.

Совет безопасности ООН сегодня обсудит российскую угрозу | Новости мира

В то же время санкции против олигархов Путина обещают сегодня объявить в Великобритании. Речь идет о собственности друзей главы Кремля в Лондоне.

Таким образом, премьер-министр Борис Джонсон стремится сдержать Москву от вторжения в Украину. В настоящее время Великобритания планирует ввести санкции только против тех, кто непосредственно вовлечен в деятельность по дестабилизации Украины.

Тем временем Министр обороны Канады Анита Ананд прибыла в Украину с двухдневным визитом. В Киеве она встретится с Алексеем Резниковым. Ранее правительство Канады приняло решение о помощи украинским военным, в частности, бронежилетами, биноклями и медицинскими аптечками.

А вот в России начали собирать подписи против войны с Украиной. В петиции говорится, что война не только не отвечает интересам России, но и несет угрозу ее существованию. Известно, что под документом уже поставили подписи актриса Лия Ахеджакова и музыкант Андрей Макаревич.

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