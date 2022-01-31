Сало начало терять в цене

Рекордные цены были из-за сокращения предложения.

Сало стало понемногу дешеветь и сразу на несколько гривен.

Такие выводы содержатся в данных, собранных порталом Minfin.

Также читайте Какие продукты подорожают в ближайшее время – прогноз от НБУ

Высокая стоимость продукта колебалась на рынках и супермаркетах в течение пяти месяцев. Еще в начале января – домашнее сало стоило 157 гривен за килограмм. Однако сейчас его стоимость – 151 грн.

Подешевело в магазинах и соленое сало. Средняя цена за килограмм такого продукта снизилась на несколько гривен – сейчас 193 гривны, еще в прошлом месяце оно стоило 195 грн.

Напомним, цена сала била рекорды из-за резкого сокращения предложения.

Читайте также:

Курс доллара и евро на 31 января: гривна укрепилась, а в НБУ объяснили, что будет дальше

В Украине в январе вырос уровень средней заработной платы: где платят больше всего

С сегодняшнего дня невакцинированных работников не будут допускать на работу: кого касается