Сало начало терять в цене

Рекордные цены были из-за сокращения предложения.
Сало стало понемногу дешеветь и сразу на несколько гривен.
Такие выводы содержатся в данных, собранных порталом Minfin.
Высокая стоимость продукта колебалась на рынках и супермаркетах в течение пяти месяцев. Еще в начале января – домашнее сало стоило 157 гривен за килограмм. Однако сейчас его стоимость – 151 грн.
Подешевело в магазинах и соленое сало. Средняя цена за килограмм такого продукта снизилась на несколько гривен – сейчас 193 гривны, еще в прошлом месяце оно стоило 195 грн.
Напомним, цена сала била рекорды из-за резкого сокращения предложения.
Читайте также:
Курс доллара и евро на 31 января: гривна укрепилась, а в НБУ объяснили, что будет дальше
В Украине в январе вырос уровень средней заработной платы: где платят больше всего
С сегодняшнего дня невакцинированных работников не будут допускать на работу: кого касается