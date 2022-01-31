Сало почало втрачати в ціні

Рекордні ціни були через скорочення пропозиції.
Сало стало потроху дешевшати і одразу на кілька гривень.
Такі висновки містяться в даних, зібраних порталом Minfin.
Висока вартість продукту коливалася на ринках і в супермаркетах упродовж п'яти місяців. Ще на початку січня - домашнє сало коштувало 157 гривень за кілограм. Проте зараз його вартість - 151 грн.
Подешевшало в магазинах і солоне сало. Середня ціна за кілограм такого продукту знизилася на декілька гривень - нині 193 гривні, ще в минулому місяці воно коштувало 195 грн.
Нагадаємо, ціна сала била рекорди через різке скорочення пропозиції.
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