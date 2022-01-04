В Україні здорожчала свинина: які ціни

Попит на продукт протягом свят зріс.
На українських ринках і в магазинах здорожчала свинина.
Про це повідомляє видання Обозреватель.
Зазначається, що попит на свинину протягом новорічного тижня значно зріс. У супермаркетах і на ринках вартість кілограма м'яса вріюєтья від 113 до 130 грн. Експерти наголошують, що протягом цього тижня вартість залишатиметься на такому ж рівні.
Крім того, зріс попит і на свиней забійних кондицій також зросли. Вартість свинини живою вагою становить приблизно 49,5-50 грн/кг.
Як повідомлялося, після Нового року в Україні здорожали овочі: тенденція продовжується. Здорожчання торкнулося популярих серед українців овочів борщового набору, болгарського перецю, помідорів, а також огірків. Найбільше після Нового року здорожчали огірки. Якщо у грудні кілограм коштував близько 50 грн, то від січня - майже 73 грн.
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