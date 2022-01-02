В Україні зросли ціни на алкоголь

У зв’язку зі зростанням акцизів здорожчав алкоголь.
Від 1 січня 2022 року в Україні зросте вартість алкогольних напоїв – так, пиво міцністю 8% коштуватиме на 2,1 гривні більше.
Відповідно до законопроєкту №5600, в Україні запроваджуються нові правила розрахунку "пивного акцизу".
Зокрема, пиво оподатковуватиметься за ставкою 59,82 грн за 1 літр етилового спирту, що був витрачений на його виробництво.
Пиво міцністю до 4% може здешевшати, а пиво міцністю понад 8% – здорожчати.
Акцизи на спирт у алкогольних напоях, фактична міцність яких вище 22% об’ємних одиниць етилового спирту, збільшуються до 133,31 грн за 1 л 100-відсоткового спирту.
Раніше повідомлялося, що перед новорічними святами в Україні здорожчають продукти. Експерти прогнозують, що ціни зростуть на 16-20%. Особливо здорожчання торкнеться овочів та м'яса.
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