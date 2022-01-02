В Украине выросли цены на алкоголь

В Украине выросли цены на алкоголь

В связи с ростом акцизов подорожал алкоголь.

С 1 января 2022 года в Украине выросла стоимость алкогольных напитков – так, пиво крепостью 8% будет стоить на 2,1 гривны больше.

Согласно законопроекту №5600, в Украине вводятся новые правила расчета "пивного акциза".

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В частности, пиво будет облагаться налогом по ставке 59,82 грн за 1 литр этилового спирта, потраченного на его производство.

Пиво крепостью до 4% может подешеветь, а пиво крепостью свыше 8% – подорожать.

Акцизы на спирт в алкогольных напитках, фактическая крепость которых выше 22% объемных единиц этилового спирта, увеличиваются до 133,31 грн за 1 л 100-процентного спирта.

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Ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками в Украине подорожают продукты. Эксперты прогнозируют, что цены поднимутся на 16-20%. Особенно удорожание коснется овощей и мяса.

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