С нового года в Украине подорожает алкоголь

С нового года в Украине подорожает алкоголь

Пиво крепостью 8% будет стоить на 2,1 грн больше.

С января 2022 года, согласно законопроекту №5600, принятому Верховной Радой, в Украине увеличится стоимость большинства алкогольных напитков.

Так называемым "ресурсным" законом вводятся новые правила расчета "пивного акциза", который теперь будет опираться на количество этилового спирта в напитке.

Пиво будет облагаться налогом по ставке 59,82 грн за 1 л этилового спирта, израсходованного на его производство. В настоящее время действует налог в размере 2,78 грн за литр пива вне зависимости от крепости.

Таким образом, пиво крепостью 4% подешевеет на 39 копеек, но пиво крепостью 8% – подорожает на 2 грн. 1 копейку.

Для других видов алкоголя акцизный налог (косвенный налог, налагаемый на момент производства на товары массового потребления внутри страны), повышается на 5%.

Напомним, эксперты прогнозируют, что на рынках и в магазинах яйца подорожают на треть к Новому году.

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