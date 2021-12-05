Деревянченко - Адамес: где смотреть бой и прогнозы букмекеров

Деревянченко - Адамес: где смотреть бой и прогнозы букмекеров

Украинский боксер возвращается в ринг после годового перерыва.

В ночь на понедельник, 6 декабря, украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко в Лос-Анджелесе проведет бой с представителем Доминиканской Республики Карлосом Адамесом.

Рейтинговый бой 36-летнего украинца состоится в андеркарде чемпионского поединка между американцем Джервонтой Дэвисом и мексиканцем Исааком Крусом.

Где смотреть бой Деревянченко - Адамес

В Украине поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO. Трансляция вечера бокса начнется в 03:00 утра по киевскому времени. Деревянченко и Адамес выйдут в ринг ориентировочно не раньше 05:00 утра.

Прогнозы букмекеров на бой Деревянченко - Адамес.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка является украинский боксер. На победу Деревянченко можно поставить с коэффициентом 1.26. Успех Адамеса - 4.00. Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 26.00.

На выигрыш Деревянченко нокаутом принимаются ставки с коэффициентом 3.75, судейским решением - 1.57. Досрочная виктория Адамеса - 8.75. Победа боксера из Доминиканской Республики по очкам - 6.75.

Добавим, что перед боем украинец показал вес 72,1 кг, а его соперник - 72,3 кг.