Дерев'янченко - Адамес: де дивитися бій та прогнози букмекерів

Дерев'янченко - Адамес: де дивитися бій та прогнози букмекерів

Український боксер повертається на ринг після річної перерви.

У ніч проти понеділка, 6 грудня, український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко в Лос-Анджелесі проведе бій із представником Домініканської Республіки Карлосом Адамесом.

Рейтинговий бій 36-річного українця відбудеться в андеркарді чемпіонського поєдинку між американцем Джервонтою Девісом і мексиканцем Ісааком Крусом.

Де дивитися бій Дерев'янченко - Адамес

В Україні поєдинок у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Трансляція вечора боксу розпочнеться о 03:00 ранку за київським часом. Дерев'янченко та Адамес вийдуть у ринг орієнтовно не раніше 05:00 ранку.

Прогнози букмекерів на бій Дерев'янченко - Адамес

На думку букмекерів, фаворитом майбутнього поєдинку є український боксер. На перемогу Дерев'янченка можна поставити з коефіцієнтом 1.26. Успіх Адамеса - 4.00. Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 26.00.

На виграш Дерев'янченка нокаутом приймаються ставки з коефіцієнтом 3.75, суддівським рішенням - 1.57. Дострокова вікторія Адамеса - 8.75. Звитяга боксера з Домініканської Республіки за очками - 6.75.

Додамо, що перед боєм українець показав вагу 72,1 кг, а його суперник - 72,3 кг.