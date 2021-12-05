Дерев'янченко - Адамес: де дивитися бій та прогнози букмекерів

Український боксер повертається на ринг після річної перерви.
У ніч проти понеділка, 6 грудня, український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко в Лос-Анджелесі проведе бій із представником Домініканської Республіки Карлосом Адамесом.
Рейтинговий бій 36-річного українця відбудеться в андеркарді чемпіонського поєдинку між американцем Джервонтою Девісом і мексиканцем Ісааком Крусом.
Де дивитися бій Дерев'янченко - Адамес
В Україні поєдинок у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Трансляція вечора боксу розпочнеться о 03:00 ранку за київським часом. Дерев'янченко та Адамес вийдуть у ринг орієнтовно не раніше 05:00 ранку.
Прогнози букмекерів на бій Дерев'янченко - Адамес
На думку букмекерів, фаворитом майбутнього поєдинку є український боксер. На перемогу Дерев'янченка можна поставити з коефіцієнтом 1.26. Успіх Адамеса - 4.00. Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 26.00.
На виграш Дерев'янченка нокаутом приймаються ставки з коефіцієнтом 3.75, суддівським рішенням - 1.57. Дострокова вікторія Адамеса - 8.75. Звитяга боксера з Домініканської Республіки за очками - 6.75.
Додамо, що перед боєм українець показав вагу 72,1 кг, а його суперник - 72,3 кг.
- В активі Дерев'янченка 13 перемог (10 нокаутом) та три поразки на професійному рингу.
- У своєму останньому поєдинку, який відбувся наприкінці вересня 2020 року, Дерев'янченко рішенням суддів поступився американцю Джермаллу Чарло в бою за титул чемпіона світу в середній вазі за версією WBC.
- Програвши Чарло, Дерев'янченко втратив уже третій шанс стати чемпіоном світу. У 2018 році він в бою за титул IBF поступився американцю Деніелу Джейкобсу, а в 2019 році програв казаху Геннадію Головкіну в поєдинку за пояси IBF та IBO.
- На рахунку 27-річного Адамеса 20 перемог (16 - нокаутом) та одну поразка в 21 поєдинку на професійному рингу.