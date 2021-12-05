Від нового року в Україні подорожчає алкоголь

Від нового року в Україні подорожчає алкоголь

Пиво міцністю 8% буде коштувати на 2,1 грн більше.

Від січня 2022 року, згідно із законопроєктом №5600 , який ухвалила Верховна Рада, в Україні збільшиться вартість більшості алкогольних напоїв.

Так званим “ресурсним” законом запроваджуються нові правила розрахунку “пивного акцизу”, який відтепер опиратиметься на кількість етилового спирту у напої.

Пиво оподатковуватиметься за ставкою 59,82 грн за 1 л етилового спирту, витраченого на його виробництво. Наразі діє податок у розмірі 2,78 грн за літр пива незалежно від міцності.

Таким чином пиво міцністю 4% подешевшає на 39 копійок, але пиво міцністю 8% – подорожчає на 2 грн. 1 копійку.

Для інших видів алкоголю акцизний податок (непрямий податок, що накладається на момент виробництва на товари масового споживання всередині країни) підвищується на 5%.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що на ринках і в магазинах яйця подорожчають на третину до Нового року

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