Експерти прогнозують зростання цін на яйця: яка вартість

Вартість може зрости на третину.

На ринках і магазинах яйця подорожчають на третину до Нового року.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Десяток яєць буде коштувати до 40 гривень - такі прогнози оприлюднили аналітики Українського клубу аграрного бізнесу. Серед головних причин подорожчання яєць експерти називають сезонність, адже кількість пропозицій відчутно зменшилася.

Слід зауважити, що дефіцит був і до того. Саме тому Україна почала вже завозити яйця з Білорусі. Вітчизняне виробництво не може задовольнити внутрішній попит. Через нерентабельність в Україні активно закриваються птахофабрики: лише за останні два роки діяльність припинили 30 підприємств.

Як повідомлялося, на українських ринках і в магазинах ціна на сало досягла рекордної позначки. Зараз сало коштує 185 гривень за кілограм. До слова, це на 40 гривень більше, ніж середня ціна продукту у вересні.Середня ціна домашнього сала нижча - 134 гривні за кілограм.

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