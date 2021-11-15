Експерти прогнозують зростання цін на яйця: яка вартість

Вартість може зрости на третину.
На ринках і магазинах яйця подорожчають на третину до Нового року.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Десяток яєць буде коштувати до 40 гривень - такі прогнози оприлюднили аналітики Українського клубу аграрного бізнесу. Серед головних причин подорожчання яєць експерти називають сезонність, адже кількість пропозицій відчутно зменшилася.
Слід зауважити, що дефіцит був і до того. Саме тому Україна почала вже завозити яйця з Білорусі. Вітчизняне виробництво не може задовольнити внутрішній попит. Через нерентабельність в Україні активно закриваються птахофабрики: лише за останні два роки діяльність припинили 30 підприємств.
Як повідомлялося, на українських ринках і в магазинах ціна на сало досягла рекордної позначки. Зараз сало коштує 185 гривень за кілограм. До слова, це на 40 гривень більше, ніж середня ціна продукту у вересні.Середня ціна домашнього сала нижча - 134 гривні за кілограм.
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