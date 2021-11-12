В Україні зросла вартість молока: яка причина

Серед причин, зокрема, низька купівельна спроможність населення.

Протягом останнії п'яти місяців в Україні вартість молока зросла на 16%.

Про це розповіли у "Сніданку з 1+1".

Такий рівень цін на молоко-сировину суттєво перевищує середній показник по країнах ЄС, свідчать дані Інституту аграрної економіки. До прикладу, в Угорщині, Латвії, Словаччині та Польщі вартість не перевищує 32-33 євро за 100 кілограмів. Натомість у нашій країні ціна на молоко у другій половині 2021 року суттєво зросла: від 35 до 41 євро.

Експерти пояснюють, що причина цього - це відсутність державної підтримки розвитку молочної галузі, а також низька купівельна спроможність населення та наявність дешевшого імпорту.

Як повідомлялося, на українських ринках і в магазинах ціна на сало досягла рекордної позначки. Зараз сало коштує 185 гривень за кілограм. До слова, це на 40 гривень більше, ніж середня ціна продукту у вересні.Середня ціна домашнього сала нижча - 134 гривні за кілограм.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання