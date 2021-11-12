У Житомирі евакуювали одразу два торговельні центри: що сталося

На вулиці опинилися більше тисячі людей.
Через повідомлення аноніма у Житомирі довелося евакуювати одразу два торговельні центри. А це більше тисячі людей.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 12 жовтня.
Втім з магазинів їх вдалося вивести спокійно і без тисняви.
"По гучномовцю повідомили, що заміновано, і швидко всі евакуювалися", - розповідає представник торгвельного центру Олександр Лисенко.
На місці ж почали працювати кінологи, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Спецслужбам знадобилося понад дві години аби обстежити торговельні приміщення.
Увесь цей час люди стояли і очікували на вулиці.
"Жодного запаху диму у нас не було, хоча сказали що пожежна сигналізація спрацювала. Це чиїсь дурнувтаі жарти. Вийшли всі спокійно через центральний вхід,без паніки та штовханини", - каже продавчиня торгівельного центру Лариса Халютіна.
Вибухівку так і не знайшли. Згодом людей впустили в ТРЦ.
Поліція встановлює особу аноніма, який повідомив про фейкове замінування.
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