У Житомирі евакуювали одразу два торговельні центри: що сталося

У Житомирі евакуювали одразу два торговельні центри: що сталося

На вулиці опинилися більше тисячі людей.

Через повідомлення аноніма у Житомирі довелося евакуювати одразу два торговельні центри. А це більше тисячі людей.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 12 жовтня.

Втім з магазинів їх вдалося вивести спокійно і без тисняви.

"По гучномовцю повідомили, що заміновано, і швидко всі евакуювалися", - розповідає представник торгвельного центру Олександр Лисенко.

На місці ж почали працювати кінологи, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Спецслужбам знадобилося понад дві години аби обстежити торговельні приміщення.

Увесь цей час люди стояли і очікували на вулиці.

"Жодного запаху диму у нас не було, хоча сказали що пожежна сигналізація спрацювала. Це чиїсь дурнувтаі жарти. Вийшли всі спокійно через центральний вхід,без паніки та штовханини", - каже продавчиня торгівельного центру Лариса Халютіна.

Вибухівку так і не знайшли. Згодом людей впустили в ТРЦ.

Поліція встановлює особу аноніма, який повідомив про фейкове замінування.

Новини Житомира: через повідомлення про замінування довелося евакуювати два торговельні центри

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