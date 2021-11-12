Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 12 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 12 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 24 тисячі.

В Україні станом на ранок 12 листопада зафіксовано 24 058 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 750 людей, 21 941 пацієнт одужав.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 318 осіб, а 279 136 людей вакциновано проти COVID-19. 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 179 577 осіб;

одужало – 2 594 679 осіб;

летальних випадків – 75 607;

проведено ПЛР-тестувань – 15 128 821.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 986 077 людей, з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 408 409 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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