Негайної допомоги потребує 4-річний одесит Матвійчик

Дитину рятують від раку нирки.

Нефробластома другої стадії діагностована у 4-річного Матвійка Кулаковського, і зараз саме дитину готують до операції з видалення новоутворення і призначення рятівного лікування.

«20.09.2021 ми були в пансіонаті. Одного вечора у Матвія здувся живіт, мене це дуже насторожило. Наступного дня ми пішли до педіатра, вона нам сказала на ніч випити кефір та активоване вугілля, ми так і зробили, живіт трохи спав, але однаково мене це не заспокоїло. За тиждень з тривогою в душі я записала Матвія на УЗД черевної порожнини та нирок. Коли нам почали дивитися нирку, лікар запитала, чи ми раніше робили УЗД нирок? Я відповіла, що у 1,3 року. Вона довго дивилася йому нирки, мене це дуже почало лякати, і вона мовчить! Коли вона закінчила огляд, сказала, що у дитини новоутворення у проекції нирки», - розповідає мама хлопчика.

Далі дитині проводили дослідження, серед яких КТ. Лікарі навіть припустили, що хвороба прогресувала аж до 4 стадії. Припустили метастази. «Це для нас був як постріл, просто в серце. Нам порекомендували виїжджати до Києва до Інституту раку, що ми й зробили! 01.10.2021 ми вже були на місці, а 4 числа був консиліум, який дав висновок про те, що у нас друга стадія без вогнищ на підшлунковій та метастаз, трошки видихнули, адже це далеко не 4 стадія», - пригадує мама Матвійка.

Батьки хвилювались, що українські медики припустили таку запущену стадію, тож вирішили вести дитину на лікування за кордон. Відгукнулась клініка в Туреччині, виставила рахунок у 150 тисяч доларів. Тож батьки забрали незначну суму коштів і повезли сина туди.

«Матвій уже пройшов хімію, і залишилася ще одна, і буде операція з видалення пухлини з ниркою. Після гістології лікар поміняє нам протокол лікування», - розповідає мама.

Поки лікарі готують дитину до важкого і тривалого лікування, батьки намагаються, де лише можна, знайти потрібні кошти. Звертаються і по допомогу до чуйних українців.

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ПриватБанк

5168 7451 1126 8667

Кулаковська Юлія (мама)

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