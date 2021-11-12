В немедленной помощи нуждается 4-летний одессит Матвейчик

Ребенка спасают от рака почки.

Нефробластома второй стадии диагностирована у 4-летнего Матвейка Кулаковского, и именно сейчас ребенка готовят к операции по удалению новообразования и назначению спасительного лечения.

«20.09.2021 мы были в пансионате. Однажды у Матвея сдулся живот, меня это очень насторожило. На следующий день мы пошли к педиатру, она нам сказала на ночь выпить кефир и активированный уголь, мы так и сделали, живот спал немного, но все равно меня это не успокоило. Через неделю с тревогой в душе я записала Матвея на УЗИ брюшной полости и почек. Когда нам начали смотреть почк,у врач спросила, делали ли мы раньше УЗИ почек? Я ответила, что в 1,3 года. Она долго смотрела ему почки, меня это начало пугать, и она молчит! Когда она закончила осмотр, сказала, что у ребенка новообразование в проекции почки", — рассказывает мама мальчика.

Далее ребенка проводили исследования, среди которых КТ. Врачи даже предположили, что болезнь прогрессировала до 4 стадии. Предположили метастазы. «Это для нас был как выстрел, прямо в сердце. Нам порекомендовали выезжать в Киев в Институт рака, что мы и сделали! 01.10.2021 мы уже были на месте, а 4 числа был консилиум, который дал заключение о том, что у нас вторая стадия без очагов на поджелудочной и метастаз, немного выдохнули, ведь это далеко не 4 стадия», — вспоминает мама Матвейка.

Родители волновались, что украинские медики предположили такую запущенную стадию, поэтому решили вести ребенка на лечение за границу. Откликнулась клиника в Турции, выставила счет в 150 тысяч долларов. Поэтому родители забрали незначительную сумму и повезли сына туда.

«Матвей уже прошел химию и осталась еще одна и будет операция по удалению опухоли с почкой. После гистологии врач поменяет нам протокол лечения», – рассказывает мама.

Пока врачи готовят ребенка к тяжелому и длительному лечению, родители пытаются, где только можно, найти нужные средства. Обращаются и с помощью отзывчивых украинцев.

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ПриватБанк

5168 7451 1126 8667

Кулаковская Юлия (мама)

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