Курс доллара и евро на 12 ноября

Курс доллара и евро на 12 ноября

Стоимость доллара составляет 26,1 грн, а евро – 29,9 грн.

В пятницу, 12 ноября, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в ближайшие выходные - в субботу и воскресенье, 13 и 14 ноября.

Официальные курсы валют Нацбанка на 12 ноября:

Доллар США – 26,10 грн (плюс 5 коп.).

Евро – 29,91 грн (минус 20 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 11 ноября:

Доллар США – 26,05/26,20 грн.

Евро – 29,90/30,20 грн.

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