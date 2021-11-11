Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Курс доллара и евро на 12 ноября

Курс доллара и евро на 12 ноября

Getty Images

Стоимость доллара составляет 26,1 грн, а евро – 29,9 грн.

В пятницу, 12 ноября, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в ближайшие выходные - в субботу и воскресенье, 13 и 14 ноября.

Официальные курсы валют Нацбанка на 12 ноября:

  • Доллар США – 26,10 грн (плюс 5 коп.).
  • Евро – 29,91 грн (минус 20 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 11 ноября:

  • Доллар США – 26,05/26,20 грн.
  • Евро – 29,90/30,20 грн.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация