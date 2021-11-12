Прогноз погоды на 12 ноября: в Украине станет теплее, будет солнечно.

Синоптики прогнозируют переменную облачность.
В пятницу, 12 ноября ,на все территории страны будет прохладно, но сухо.
Об этом сообщает украинский гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют переменную облачность. В Украине – без осадков. Утром местами на западе и юге – туман. Ветер юго-западного направления, 5-10 м/с.
В Украине температура воздуха днем будет +5-10 градусов. На востоке воздух прогреется до +8 градусов. В южных областях, Прикарпатье и Закарпатье местами столбики термометров поднимутся до 13 градусов выше нуля. В северных и центральных регионах 5-7 градусов тепла.
В Киеве 12 ноября будет облачно. В столице без осадков. Скорость юго-западного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут 7-9 градусов тепла.
Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.
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