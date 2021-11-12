Прогноз погоди на 12 листопада: в Україні потеплішає, буде сонячно

Прогноз погоди на 12 листопада: в Україні потеплішає, буде сонячно

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У п'ятницю, 12 листопада, на всі території країни буде прохолодно, але сухо.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. В Україні - без опадів. Вранці місцями на заході та півдні - туман. Вітер південно-західного напрямку, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +5-10 градусів. На сході повітря прогріється лише до +8 градусів. У південних областях, Прикарпатті і Закарпатті місцями стовпчики термометрів піднімуться до 13 градусів вище нуля. У північних і центральних регіонах 5-7 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 12 листопада буде хмарн. В столиці - без опадів. Швидкість південно-західного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 7-9 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

Читайте також:

Гороскоп на 12 листопада для всіх знаків зодіаку: день похмурих та тривожних думок

для всіх знаків зодіаку: день похмурих та тривожних думок 12 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання