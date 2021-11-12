Курс доллара и евро на 15 ноября

Стоимость доллара составляет 26,1 грн, а евро – 29,9 грн.
В понедельник, 15 ноября, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 15 ноября:
- Доллар США – 26,11 грн (плюс 1 коп.).
- Евро – 29,90 грн (минус 1 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 12 ноября:
- Доллар США – 26,05/26,25 грн.
- Евро – 29,80/30,10 грн.
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