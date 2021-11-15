Астролог назвал самые нетерпеливые знаки Зодиака

Как известно, терпение – одна из самых редких человеческих добродетелей, которая дана далеко не каждому из нас.

Большинство из нас не может потратить на ожидание даже нескольких минут, желая получить то, к чему стремятся, сразу – без каких-либо промедлений. Тем не менее кто-то может с собой совладать, а кто-то – не в состоянии потерпеть даже пару минут. Астролог Людмила Булгакова назвала самые нетерпеливые знаки Зодиака.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, будучи первым в зодиакальном круге огненным знаком, крайне нетерпеливы: они стремятся получить все и сразу, как говорится, выстрелом. Если им это не удается, они проявляют крайние признаки нетерпения: злятся, сердятся, обижаются, бегают по комнате и в буквальном смысле слова бьют копытом. Поскольку это не помогает, представители знака теряют интерес к тому, что им не удалось получить или достичь быстро – по их мнению, не стоит тратить время на то, что дается с большим трудом, если вокруг много целей, к которым можно прийти быстро.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, хоть и являются воздушным знаком, в нетерпении не уступают Овнам. Дело в том, что они очень быстро переключаются с одного задания, которое им надо выполнить, на другое, поэтому даже незначительная заминка выбивает их из "графика", а потому выводит из себя. К тому же они просто не знают, чем занять себя во время этих перерывов, что тоже не добавляет оптимизма и хорошего настроения представителям знака. Поэтому тем, кто хочет вывести их из себя и в результате разозлить, нужно заставить их ждать – причем неважно, чего именно.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы крайне нетерпеливы, и продиктовано это, как правило, не только их огненной натурой, но и повышенной требовательностью к окружающим – они уверены, что для них все должно делаться по щелчку – в буквальном смысле этого слова. Если подобного не происходит, они сначала впадают в ярость, а потом просто разворачиваются и уходят – королевским особам, каковыми они себя считают, не по статусу стоять в очереди – пусть даже и виртуальной – вместе с остальными. Окружающим ничего не остается, как смириться с этой особенностью – и слабостью – представителей знака.

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