Астролог назвал знаки Зодиака, которые боятся холодов

Как говорится, на вкус и цвет товарища нет, и времен года это касается самым непосредственным образом.

Одни из нас любят зиму, а другие – лето. Последние, как правило, не любят холода, поскольку являются теплолюбивыми "растениями". Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые боятся холодов.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как известно, любят комфорт, а тепло для них является одним из его составляющих – возможно, самым главным. Одеяло, которым они укрываются, должно быть жарким, температура в комнате – выше +25 градусов Цельсия, а на улицу поздней осенью и зимой они выходят, закутавшись с ног до головы – именно так они проявляют свой страх перед холодами, поэтому в их гардеробе целая коллекция теплых курток, шуб и пуховиков.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы любят жару – в теплое время года они чувствуют себя максимально комфортно, поэтому нет ничего удивительного в том, что они не любят холода. Зимой и осенью они чувствуют себя скованно, а потому делают гораздо меньше, чем в другие времена года – их профессиональная и бытовая результативность резко падает. А в борьбе с низкими температурами у них все средства хороши – не удивляйтесь, если, придя в гости к представителям знака, увидите их не только в кигуруми, но и в уличном комбинезоне.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы настолько теплолюбивы, что с наступлением холодов буквально впадают в анабиоз: ничего им не хочется, их все время клонит в сон, поэтому они готовы спать не только ночью, но и днем. Лучший способ справиться с холодом для представителей этого знака – отправиться туда, где даже зимой можно попасть в лето, поэтому среди них очень много дауншифтеров. Поскольку сейчас – в связи со сложной эпидемической ситуации – возможности "убежать в лето" стало меньше, им остается только греться, включая в доме все обогреватели сразу.

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